شيكو: الظلم الذي تعرض له المنتخب في مباراة الأرجنتين مش طبيعي

أعرب الفنانان هشام محمد "شيكو" ومحمد عادل إمام، عن استيائهما الشديد من مستوى التحكيم في مباراة المنتخب الوطني، أمام نظيره الأرجنتيني في دور الـ 16 ببطولة كأس العالم.

وقال "شيكو" خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، إن منتخب مصر تعرض لـ "ظلم غير طبيعي ظاهر جدًا" غير مسار النتيجة، مشيرا إلى أن رأيه يتفق مع المزاج العام لكل للجماهير المصرية.

وأعرب عن تفاؤله بأن هذه الواقعة ستكون بداية لنهضة كروية حقيقية لمصر، قائلا: "اتضايقت جدًا، لكن عندي شعور إن اللي حصل سيكون بداية لحاجة كبيرة وخير سيحدث في الكرة المصرية، وهتظهر حاجة، وشكلنا هيبقى مظلوم جدًا أمام العالم".

من جانبه، أبدى الفنان محمد إمام حزنه الشديد على نتيجة المباراة، لافتا إلى أن أحداث المباراة كانت سببا في "طمع" الجمهور بتحقيق الفوز بعد "الإنجاز التاريخي" للمنتخب وتقدمه بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 80 أمام حامل لقب كأس العالم.

وأضاف أن أداء المنتخب ببطولة كأس العالم سيكون بداية لـ "أشياء حلوة" في الكرة المصرية، مشيدا في الوقت ذاته بأداء المنتخب المغربي الذي قدم "بطولة عالمية".