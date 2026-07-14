ردّ حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على التساؤلات حول أسباب استعانته بعمر مرموش لاعب المنتخب المصري، خصوصًا في الدقائق الأخيرة قبل نهاية المباريات.



ولفت خلال تصريحات على برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الإثنين، إلى سعيه لتحقيق أقصى استفادة من لاعبي المنتخب، مثل عمر مرموش ومحمد صلاح، وغيرهم.



وقال إن مرموش حصل على فرص متعددة منذ انطلاق المونديال، مضيفًا أنه رصد انخفاضًا في تركيزه وأدائه، رغم كونه لاعبًا هامًا وذو إمكانيات كبيرة.



وأكمل: «حاسس إن عمر ساعات كل لعيبة العالم ممكن في أوقات تركيزهم أو أدائهم مش على المستوى الملائم في ظروف بطولة كبيرة أو الماتشات الكبيرة دي».



وذكر أن مرموش كان لاعبًا أساسيًا في جميع مباريات المونديال، باستثناء المباراة الاخيرة ضد الأرجنتين، لأنه لم يكن واثقًا من قدرته على الأداء بقدر الفرص التي حصل عليها.



واختتم قائلًا:« الماتش الأخير زي ما شوفت كدا مبدأناش بيه لأن أنا شايف إن هو وصل لحالة إن أنا ممكن مش واثق إن يبدأ هيأدي بالأداء بالفرص اللي أخدها علشان كدا اديت الفرصة للاعب تاني ».