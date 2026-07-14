دول الخليج: الاعتداءات الحوثية ضد السعودية تستوجب موقفا دوليا حازما

شددت دول مجلس التعاون الخليجي يوم الاثنين على أن استمرار الاعتداءات الحوثية ضد المملكة يستوجب موقفاً دولياً حازماً ، مؤكدة ان هجوم الحوثيين الإرهابي باتجاه جنوب السعودية "اعتداء جبان".

وأدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، في تصريح له مساء الاثنين بأشد العبارات الهجوم "الإرهابي بالصواريخ الباليستية" الذي نفذته ميليشيا الحوثي واستهدف المنطقة الجنوبية في السعودية.

وأكد البديوي على أن "هذا الاعتداء الجبان يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، ويعكس إصرار هذه الميليشيا على تقويض الأمن والاستقرار، وتهديد سلامة المدنيين والمنشآت.

في الإطار ذاته، شدد جاسم البديوي على أن استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية من قبل ميليشيا الحوثي وانتهاكها لكافة القوانين الدولية ووقف إطلاق النار، يستوجب موقفاً دولياً حازماً ورادعاً، يضع حداً للممارسات العدائية التي تقوم بها، ويضمن محاسبة المسؤولين القائمين عليها، بما يسهم في حماية الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وأكد البديوي أن أمن السعودية يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، لافتاً إلى أن المجلس يقف صفاً واحداً مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.