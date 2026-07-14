أرجع الإعلامي جمال الشاعر، أسباب انتشار أغاني المهرجانات في المجتمع المصري إلى حالة "التراجع في المستوى الثقافي العام".

وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، إن حوارا دار بينه وبين الأديب العالمي نجيب محفوظ، حول أسباب ظاهرة انتشار الأغاني الشعبية التي ظهرت في فترة ما مثل "السح الدح إمبو"، موضحا أن إجابة أديب نوبل كانت لافتة، ولم يصف الأمر بالاضمحلال والانهيار كما كان متوقع، إنما اعتبرها "ظاهرة تستحق الدراسة".

وشدد على ضرورة تبني نهج محفوظ عبر دراسة المجتمع الذي يقبل على هذا اللون من الفن، والوقوف على مستواه التعليمي والاجتماعي والاقتصادي.

وكشف عن موقفه الشخصي من "أغاني المهرجانات"، مشيرا إلى استماعه إليها أحيانا بدافع المعرفة والاطلاع بحكم العمل الإعلامي.

ورأى أن بعض هذه الأغاني بها جوانب "لا بأس بها جميلة"، قائلا: أحيانا بسمع أغاني مهرجانات، أنا بحب بطبيعتي كإعلامي لازم أسمع، لست بالخب ولكني لا يغلبني الخب، بسمع للمعرفة، وأحيانا ألاقي حاجات لا بأس بها جميلة يعني".