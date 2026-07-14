ائتلاف الراغبين يطلق مجموعة دفاع صاروخي مشترك لدعم أوكرانيا

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أعلنت ألمانيا وفرنسا وسبع دول أخرى، إلى جانب أوكرانيا، عن تشكيل تحالف دفاع صاروخي جديد، في خطوة تهدف إلى التصدي للهجمات الروسية المتواصلة على الأراضي الأوكرانية.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين، في باريس، عقب الإعلان عن هذا التحالف الدفاعي المحض ضد الصواريخ الباليستية،:" إزاء التهديد الباليستي، نختار بوضوح، حماية أوكرانيا، وتعزيز أمننا الجماعي، وبناء أوروبا الدفاعية".

ويضمّ هذا التجمّع أكثر من 35 دولة غربية تقدّم الدعم لأوكرانيا، وتعمل من أجل إنهاء الحرب التي تشنّها روسيا على جارتها.

وأضاف ماكرون خلال اجتماع للتحالف في العاصمة الفرنسية: "بإرساء هذا التحالف للدفاع الصاروخي، نعزّز القدرات التي تحتاجها أوروبا".

وتشارك في هذا التحالف الدفاعي الجديد كل من الدنمارك وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وبريطانيا، حيث يهدف إلى تعزيز التعاون الصناعي الأوروبي في مجال الدفاع الصاروخي، وتكميل أنظمة الدفاع الجوي القائمة بالفعل.

وجاء في بيان صادر عن التحالف: "من خلال دمج قواعدنا الصناعية الدفاعية، وأبحاثنا، وخبراتنا العملياتية، نسعى إلى بناء قدرة دفاعية أوروبية مشتركة ضد الصواريخ الباليستية، ودعم الأنشطة المساندة ذات الصلة".

وكشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قبيل انعقاد اجتماع باريس، أن الأولوية تتجه حالياً نحو بناء منظومة دفاع صاروخي جديدة.

وتعمل أوكرانيا على تطوير نظامها الخاص الذي يحمل اسم "فريّا"، والمصمم ليكون بديلاً فعالاً ومنخفض التكلفة عن منظومة "باتريوت" الأمريكية.

ويبذل زيلينسكي جهوداً كبيرة للحصول على ذخائر جديدة لأنظمة "باتريوت" من الشركاء، باعتبارها السلاح الدفاعي الأكثر فعالية في التصدي للصواريخ الباليستية الروسية.

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأسبوع الماضي، حيث تعهد الحلفاء بتقديم مساعدات عسكرية تقدر بالمليارات لأوكرانيا.