قال الفنان محمد عادل إمام، إن النجاح الذي تحقق في فيلم "صقر وكناريا" يعود في الأساس لتوفيق الله واجتهاد صناع العمل، مشيرا إلى اكتمال العمل بمشاركة الفنان هشام محمد شيكو.

وأعرب خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر "إم بي سي مصر" عن إعجابه الكبير بـ "شيكو" لكونه يمتلك موهبة كبيرة في الكوميديا.

وتطرق إلى مشاهد الأكشن في الفيلم واستخدام "السيوف والسيارات" دون الاستعانة بـ "دوبلير"، قائلا: "أنا بحب الأكشن وأستمتع جدًا بتصويره".

وأضاف أن الخروج بـ "شوت" فني متميز يعوض أي شعور بالتعب والإجهاد، مشددا أن مهنة التمثيل تتطلب "مجهودا ذهنيا وعصبيا" على عكس اعتقاد الجمهور أن التمثيل مهنة "سهلة".

من جانبه، أشار شيكو إلى صعوبة مهنة التمثيل مقارنة بمهنته السابقة، قائلا: "أنا كنت شغال قبل التمثيل مهنة صعبة مهندس، لكن شغلانة التمثيل صعبة جدًا نفسيا وبدنيا، وكل شيء".

وكشف عن اعتماده بشكل كبير على "الدوبلير" في مشاهد الأكشن، قائلا: "أنا بقدم مشاهد صغيرة، وهو بيعمل كل حاجة، أنا عندي دوبلير منذ أكثر من عشر سنوات".

ويجمع فيلم "صقر وكناريا" بين الأكشن والكوميديا، ويشارك في بطولته محمد إمام، وشيكو، وخالد الصاوي، وانتصار، ونسرين أمين، ويارا السكري، إلى جانب عدد من الفنانين، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي.