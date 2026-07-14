ماكرون: أعضاء تحالف الراغبين يجرون تدريبات عسكرية في الدول المجاورة لأوكرانيا

يخطط "تحالف الراغبين"، وهو مجموعة من الدول الغربية الداعمة لدفاع أوكرانيا ضد روسيا، لإجراء مناورات عسكرية مشتركة في الدول المجاورة لأوكرانيا خلال الأشهر المقبلة، وذلك في إطار الاستعدادات لنشر قوة دعم متعددة الجنسيات جرى التخطيط لها مسبقا.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الإثنين عقب محادثات أجراها في باريس مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن هذه التدريبات ستثبت أن التحالف "مستعد ومصمم ويتمتع بالمصداقية، برا وجوا وبحرا".

وأوضح ماكرون أن التحالف بات يمتلك الآن قوة متعددة الجنسيات جاهزة للانتشار من أجل دعم أوكرانيا. وتهدف هذه التدريبات إلى اختبار الخطط العملياتية لهذه القوة، والتي أُعلن عنها في وقت سابق من هذا العام كوسيلة ردع لدعم القوات المسلحة الأوكرانية في وقت السلم، بما في ذلك تقديم التدريب وتأمين المجالين الجوي والبحري.

كما جدد ماكرون تأكيده على خطط تزويد أوكرانيا بأنظمة أسلحة إضافية، مؤكداً أن "دعم أوكرانيا هو استثمار في أمننا الخاص"، وحذر من أن واهما من يعتقد أن الحرب ستتوقف عند حدود أوكرانيا إذا ما تم التخلي عن كييف.