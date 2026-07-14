الجيش الجزائري يفكك مجموعة إجرامية مرتبطة بمنظمة إرهابية

قالت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر اليوم الاثنين، إن المصالح المركزية لأمن الجيش بولاية تيزي وزو عاصمة منطقة القبائل، تمكنت من تفكيك مجموعة إجرامية تتكون من 6 أشخاص ينتمون إلى حركة استقلال منطقة القبائل (ماك) الإرهابية، بينهم 4 من جنسية مغربية محل إقامة غير قانونية.

وكشف بيان لوزارة الدفاع إن المجموعة الإجرامية كانت تنشط بالمنطقة خلال فترة الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ الثاني من يوليو/تموز الجاري، بهدف التشويش على السير الحسن لهذه العملية ومنع المواطنين من المشاركة فيها.

وأكدت الوزارة في بيانها أن العملية التي جاءت في إطار الجهود الميدانية المتواصلة لضمان سلامة وأمن المواطنين، وعلى إثر الاستغلال الأمثل للمعلومات، تعكس مدى يقظة مختلف المصالح الأمنية وقدرتها على إحباط المخططات الإجرامية من خلال توقيف جميع المتورطين في هذه المجموعة التخريبية التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد.