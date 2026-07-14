المستشار الألماني ضيف شرف عرض عسكري في باريس بمناسبة العيد الوطني الفرنسي

يحل المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الثلاثاء، ضيف شرف خلال العرض العسكري التقليدي بمناسبة العيد الوطني الفرنسي "يوم الباستيل" في شارع الشانزليزيه بباريس.

وتمثل المناسبة بالنسبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العرض العسكري العاشر والأخير الذي يشهده بصفته رئيسا للدولة مع اقتراب نهاية ولايته الثانية.

ويسعى ماكرون من خلال هذا العرض، الذي جرى الإعداد له هذا العام على نطاق واسع، إلى توجيه رسالة تؤكد استمرار دعم أوكرانيا التي تتعرض لهجوم روسي.

وسوف يجلس إلى جوار المستشار على المنصة الرئيسية للعرض نحو 30 رئيس دولة وحكومة من "تحالف الراغبين"، وهو مجموعة من الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا. وسيحضر أيضا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وكان التحالف وزيلينسكي قد بحثا بالفعل في باريس أمس الاثنين مواصلة تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

ووفقا لقصر الإليزيه، يهدف العرض العسكري إلى إبراز تعزيز القدرات العسكرية الاستراتيجية لفرنسا وحالة اليقظة الاستراتيجية في أوروبا. ويبدأ العرض باستعراض جوي تشارك فيه مقاتلتان من طراز "ميراج 2000" يقودهما طاقمان فرنسي وأوكراني، في تأكيد جديد على دعم فرنسا لأوكرانيا.

وبحسب قصر الإليزيه، يشارك في العرض نحو 6800 جندي، وهو أكبر عدد في تاريخ هذه المناسبة. كما يزيد عدد الآليات المشاركة بشكل واضح مقارنة بالأعوام السابقة. ومن المقرر أن يتصدر العرض 500 جندي من الدول الأعضاء في "تحالف الراغبين"، يليهم 25 جنديا أوكرانيا. وتشارك ألمانيا في العرض بأربع طائرات و21 جنديا من كتيبة المدفعية 295 المتمركزة في شتيتن آم كالتن ماركت، التابعة للواء الألماني-الفرنسي.

وتحيي فرنسا في عيدها الوطني ذكرى اقتحام سجن الباستيل عام 1789، الذي يعد البداية الرمزية للثورة الفرنسية. وكان آخر مسئول ألماني حضر هذا العرض العسكري قبل ميرتس هو المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل عام 2019.