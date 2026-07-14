ارتفاع أسعار النفط وتراجع الأسهم الآسيوية في ظل استمرار المواجهات العسكرية بين أمريكا وإيران

ارتفعت أسعار النفط في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء مع تصاعد القتال بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط، في حين واصلت الأسهم الآسيوية تراجعها لليوم الثاني على التوالي، مع انخفاض أسهم شركات الذكاء الاصطناعي.

وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي إلى أكثر من 84 دولارا للبرميل، بعد ارتفاعه أمس بنحو 10% . كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط للنفط الأمريكي بنسبة 4ر1% إلى 20ر79 دولارا للبرميل.

ورعم الارتفاع الأخير مازالت الأسعار أقل من أعلى مستوياتها منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران والتي كانت حوالي 120 دولارا للبرميل.

وتراجعت الأسهم الأمريكية في التعاملات الآجلة بنسبة 3ر0%، مع قيام الولايات المتحدة بشن المزيد من الضربات على إيران، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيام واشنطن بإعادة حصار إيران في مضيق هرمز.

وفي الأسواق الآسيوية تراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1 % ليصل إلى 96ر66574 نقطة. وتراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 2ر3 % ليصل إلى 37ر6589 نقطة.

وتراجع مؤشر شنغهاي المجمع للأسهم الصينية بنسبة 8ر0% إلى 32ر3884 نقطة، رغم أن الحكومة الصينية أعلنت زيادة صادرات الصين خلال يونيو بنسبة 27% سنويا، بفضل الطلب القوي على رقائق الكمبيوتر والتكنولوجيا الأخرى المرتبطة بانتشار الذكاء الاصطناعي.

وفي بورصة هونج كونج ارتفع مؤشر هانج سينج بنسبة 1ر0% إلى 46ر24230 نقطة، في حين تراجع مؤشر "إس أند بي/أيه إس إكس 200" الأسترالي بنسبة 5ر0 % ليصل إلى 8767 نقطة.

وفي بورصة وول ستريت الأمريكية للأوراق المالية، تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 أمس بنسبة 8ر0% بعد تحقيق مكاسب خلال 4 أسابيع من الأسابيع الخمسة الماضية، وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 138 نقطة بنسبة 3ر0%. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 6ر1%.

وتراجعت أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، بشدة ومنها سهم مايكرون تكنولوجي، الذي انخفض بنسبة 4ر4%، في حين حقق مكاسب إجمالية منذ بداية العام الحالي بنسبة 1ر243% تقريبا. ويعود هذا الارتفاع إلى الأرباح الحقيقية، حيث أدى التطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الطلب على رقائق ذاكرة الكمبيوتر وغيرها من المكونات.

في الوقت نفسه تتزايد المخاوف من أن تكون أسعار أسهم شركات التكنولوجيا قد ارتفعت بشكل مبالغ فيه، وأن هذا الطلب على منتجاتها قد لا يكون مستداما إذا لم يحقق الذكاء الاصطناعي العوائد والإنتاجية المتوقعة.

وتراجع سهم إنفيديا كورب للرقائق بنسبة 5ر3%. ونظرا لأنها أصبحت الشركة الأكبر في وول ستريت من حيث القيمة السوقية بسبب حالة الهوس المحيطة بالذكاء الاصطناعي، أصبح سهمها الأكثر تأثيرا على مؤشر ستاندرد أند بورز 500.