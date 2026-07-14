ذكرت دان آدم، زوجة المدير الفني لمنتخب مصر الكابتن حسام حسن، أنها دائمة النشر لصور تجمعها بزوجها، بالإضافة إلى لقطات شاشة من مكالمات الفيديو التي تجمعهما، على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت خلال تصريحات على برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الإثنين: «دا أكونت شخصي فأنا بنزل من زمان أنا وحسام كدا يعني بصوره ونتكلم فيديو كول واخد سكرين شوت وأنزلها للناس».

وأضافت أنها حاولت إبراز الجانب الإنساني لحسام حسن، قائلة: «كان في وقت من الأوقات حسام مكانش باين الجانب الإنساني ليه الناس مكنتش شايفة كانوا فاكرينه عصبي».

ومن جانبه، أشار حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، إلى جهود زوجته الدائمة في التخفيف عنه، في الظل الضغوط التي يواجهه، مؤكدًا: «بتفرق معايا كتير بصراحة أنا بقول الحقيقة».

وأكمل:«لما بتلاقيني إن أنا متضايق أو في حاجة مشدود في الماتش أو بعد الماتش أو قبل المعسكر قبل ما أسافر وكدا في حالة بتعملها بعفوية».

وأوضح أنه لم يعتد سابقًا الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي، معقبًا: «بحب إن هي حاسس إن هي.. بتبقى فرحانة وبتبقى عاوزة تعمل كدا».

وأكمل: «عشنا مع بعض قصة فيها كل حاجة وطبعًا أنا مكنتش واخد إن الناس تبص علينا أو تشوفها فخدت إن هي حاجة جميلة في ناس بتتقبلها وفي ناس مبتتقبلهاش بس بحدود المعقول».

واختتم قائلًا:«مكنش عادتي والله قبل كدا بس هي الحالة دي خلاص الحمد لله إن إحنا خلاص مع بعض بالشكل دا».