«حان وقت التغيير» أبو ريدة يرد على إمكانية مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

رد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة على استفسار بشأن إمكانية مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل رغم احتلاله المركز الثالث في الدوري الممتاز خلف الزمالك بطل المسابقة، ووصيفه بيراميدز.
صرح أبو ريدة عبر قناة أون سبورت "طلبنا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم دراسة مقترح بشأن مشاركة ثلاثة أندية من مصر، لأننا نحقق نتائج جيدة في بطولات الأندية، وتصنيفنا مرتفع".
أضاف "آن الأوان أن نغير النظام بمشاركة ثلاثة أندية من مصر بدلا من ناديين".
وختم تصريحاته في هذا الشأن "الموضوع سيعرض على مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي".
ووفقا للنظام القديم، سيمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا الزمالك و بيراميدز، بينما سيشارك الأهلي وسيراميكا كليوباترا ثالث ورابع الدوري في كأس الكونفدرالية.