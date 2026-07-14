«حان وقت التغيير» أبو ريدة يرد على إمكانية مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

حسام حسن: مرموش لديه إمكانيات كبيرة.. وكان لاعبًا أساسيًا في جميع مباريات المونديال باستثناء الأخيرة

تامر أمين: استبشر خيرًا بحمزة عبد الكريم.. وسيكون سفيرًا للكرة المصرية

المدير الفني لمنتخب مصر يروي كواليس موقفه مع حكم مباراة الفراعنة ضد الأرجنتين

حسام حسن: لم أكن متخوفًا من أطوال لاعبي منتخب أستراليا.. وحاولت التقليل من تصدير الخوف للفراعنة