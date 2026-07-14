محمد إمام: محمد صلاح من أجمل وأحلى الأشياء التي جاءت في تاريخ مصر

كشف الفنان محمد عادل إمام، عن تفاصيل المكالمة الهاتفية التي تلقاها من النجم العالمي محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب : "كلمني بالأمس فعلا، وكانت مكالمة من أجمل المكالمات التي جاءتني في حياتي، أنا بحب محمد صلاح جدًا"، لافتة إلى متابعته عبر منصة "إنستجرام".

وشدد أن صلاح "من أجمل الأشياء التي جاءت في تاريخ مصر"، متابعا: "جاء في وقت مناسب ومظبوط جدًا للمصريين، أعطى الأمل للمصريين، رحلة كفاح ونجاح لا بد أن تدرس".

وأضاف أن المكالمة جاءت بالصدفة من "الساحل الشمالي" ليلا، وذلك عبر صديق مشترك، كان يتواجد مع صلاح في ذات المكان، مضيفا: "صلاح طلب من صديقي يكلمني، فجأة وجدت محمد صلاح يكلمني فيديو كول، أول مرة نتحدث فيها، قال لي: أنت مش عارف أنا بحبك إزاي أنا متابعك ومتابع كل أفلامك، قلت له أنت بتكلمني أنا! ده أنا اللي بموت فيك".

وتابع: "أنا من فترة كنت طالب طفلة تكون بطلة معي في الفيلم، قال لي: أنا كنت عايز أبعت مكة، قلت له أنت تشرفنا، وكانت مكالمة من أحلى المكالمات".

وشدد أن محمد صلاح "أسطورة لم تحدث في تاريخ مصر"، لافتا إلى أن الجمهور المصري يدعم صلاح في أي وجهة ينتقل إليها، داعيا الله أن يحفظه باعتباره "من أحلى وأجمل الأشياء التي جاءت في تاريخ مصر".