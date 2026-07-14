كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن كواليس اللقطة المثيرة للجدل خلال مواجهة الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026، مؤكدًا أن إشارته المناهضة للعنصرية كانت حقًا قانونيًا، نافيًا في الوقت ذاته توجيه أي حديث للنجم ليونيل ميسي.

وقاد حسام حسن الفراعنة لتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى ثمن النهائي للمرة الأولى، قبل الخروج بصعوبة بنتيجة 3-2 أمام الأرجنتين.

وأوضح المدير الفني، في تصريحات تلفزيونية، أنه أثناء اعتراضه على الحكم لم يتجه نحو مقاعد بدلاء المنتخب الأرجنتيني، إلا أنه فوجئ بتدخل الجهاز الفني ولاعبي المنافس، مشيرًا إلى أنه تحمّل الكثير قبل أن يقوم بإشارته التي اعتبرها حقًا مشروعًا، رغم تلقيه بطاقة صفراء.

وأضاف أن ميسي تدخّل في الواقعة، وهي من المرات النادرة التي يشارك فيها بمثل هذه المناوشات، مؤكدًا أنه لم يكن يرغب في توجيه أي حديث له، وأن تركيزه كان منصبًا على مخاطبة الحكم بشأن ما اعتبره قرارات غير عادلة.

وتطرق حسام حسن إلى الجوانب الفنية، مشددًا على أهمية الاستفادة من قدرات لاعبين مثل محمد صلاح وعمر مرموش، موضحًا أن الأخير حصل على فرص عدة خلال البطولة، إلا أن تراجع مستواه في بعض الفترات دفع الجهاز الفني لاتخاذ قرار بعدم الدفع به أساسيًا أمام الأرجنتين، حفاظًا على توازن الفريق.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن معياره الأساسي هو أداء اللاعب داخل الملعب، بعيدًا عن الأسماء أو الأندية التي يمثلونها.