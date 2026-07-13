وفاة عمة محمد صلاح

تلقى محمد صلاح، قائد منتخب مصر، خبرًا مؤلمًا بوفاة عمته، في وقت يعيش فيه اللاعب فترة مميزة على الصعيد الكروي عقب مشاركته في كأس العالم 2026.

ورحلت هانم حامد غالي، شقيقة صلاح غالي والد نجم المنتخب، على أن تُشيّع جنازتها من قرية نجريج، مسقط رأس العائلة، وسط حالة من الحزن بين المقربين.

وكان صلاح قد عاد مؤخرًا إلى القاهرة رفقة بعثة منتخب مصر، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة بالوصول إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم.

وغاب نجم المنتخب عن احتفالية تكريم الفريق في استاد القاهرة، بعدما فضّل الحصول على راحة وقضاء عطلة خاصة في مدينة الغردقة.

وفي سياق متصل، تزايدت التكهنات خلال الفترة الأخيرة بشأن مستقبل صلاح، مع تقارير تشير إلى احتمالية خوضه تجربة جديدة في الدوري التركي، دون وجود تأكيد رسمي حتى الآن.