المدير الفني لمنتخب مصر يروي كواليس موقفه مع حكم مباراة الفراعنة ضد الأرجنتين

روى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تفاصيل الموقف الذي جمعه بلاعب المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي،وحكم المباراة الفرنسي فرانسوا ليتكسير ، واستخدامه لإشارة لا للعنصرية، خلال مباراة المنتخب المصري ضد نظيره الأرجنتيني في الدور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

ولفت خلال تصريحات على برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الإثنين، إلى امتلاك كلا الفرقين لمنطقته الفنية الخاصة، مضيفًا: «أنا لو كنت رحت ناحية المنطقة الفنية بتاعت الأرجنتين كنت هبقى أنا غلطان».



وقال إنه فوجئ بمجيئ الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني ولاعبيه، للمنطقة الفنية المُخصصة للفراعنة، معقبًا: «مش عارف ليه.. أنا بتكلم مع الحكم».



وأضاف أن القوانين والقواعد الصادرة عن الفيفا، خصصت إشارة محددة للعنصرية، وأنه لجأ لاستخدامها بعد التحولات الغريبة التي حدثت خلال المباراة، قائلًا: «أنا خلاص فاض بيا.. الماتش اتغير بشكل غريب».



واستنكر الإنذار الذي حصل عليه من حكم المباراة الفرنسي فرانسوا ليتكسير، فور استخدامه للإشارة المُحددة من الفيفا، قائلًا: «هو اداني إنذار على طول فعاوز يديني الكارت الأحمر فبيقولي أنت مُصر قلت له اه مُصر».



وأردف أن الحكم سأله عن أسباب استخدامه لهذه الإشارة، ليتهمه بعدم العدل، وأنه لم يحتسب ضربتي جزاء للمنتخب المصري، مضيفًا: «أنا مصمم قلت له أنت مش عادل».



وأشار إلى حضور اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال هذه اللحظة متسائلًا عن أسباب اعتراضه، قائلًا: «ميسي جاي وقاعد يقول لك why فجاي فأنا مش عاوز أرد عليه لأن مش عاوز افتح معاه».



ولفت إلى أنها إحدى المرات القلائل التي يتدخل بها ميسي في هذه المناوشات، مضيفًا: «الناس استغربت إن هو عيط وهو أحاسيسه صعبة في السنين اللي فاتت دي».



وأكمل: «كون أن هو مركز أوي إن كان المبارة إن منتخب مصر تقيل ومنتخب مصر أحرجهم، الناس شافته بكى بعد المباراة، ثم في أثناء المباراة الضغط والجري هو مكنش بيعملهم مكنش متعود على كدا».



ونوّه إلى استهدافه عدم الاحتكاك اللفظي بأي لاعب وخصوصًا ميسي، قائلًا: «أنا مش عاوز أوجه له كلام لكن أنا بتكلم مع الحكم إن دا حقي».



وذكر أن الحكم كان مصرًا على أن يتنازل عن شكواه، وهو ما رفضه بشدّة، مجددًا استنكارة للإنذار الذي حصل عليه، وقائلًا: «هو المفروض ميديش ليا إنذار وبعد الإنذار عاوز يديني كارت أحمر فأنا أصريت أن أنا بقول له أنت مش عادل».



وأشار إلى لاعبي المنتخب المصري حاولوا تهدئة الموقف، لمنع الحكم من اعطاءه الكارت الأحمر، مضيفًا: «خلاص الموضوع انتهى وأنا سبته ومشيت».



https://www.youtube.com/watch?v=GR_FZoOd-I4