شدد الفنان هشام محمد شيكو، على مشروعية حصول الممثلين على "حق الأداء العلني" عن إعادة عرض أعمالهم، مشيرا إلى تقاضيه مبالغ مالية "بسيطة" عن أفلام كتبها وشارك في كتابتها عُرضت عبر منصة "نتفلكس" في دولة كوبا.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، إن هناك جالية عربية تتواجد في كوبا مثل مختلف أنحاء العالم تتابع المحتوى المصري.

وأشار إلى أن حق الأداء العلني "حق مشروع"، مستشهدا بمسلسل "فريندز" العالمي الذي يتقاضى كل بطل من أبطاله أكثر من مليون دولار سنويا نتيجة إعادة العرض على المنصات.

ولفت إلى أن هذه الأموال ليس لها علاقة بالأجر الذي يتقاضاه الممثل من المنتج أو الأموال التي يحصل عليها المنتج من القناة، موضحا أن حق الأداء العلني "ليس له أي علاقة بالمنتج" ولكن هو حق الممثل وورثته في العمل عند إعادة العرض، والمنصات أو المحطات من تلتزم بالدفع.

ورد على محاولة بعض المحطات تحميل هذه المبالغ للمنتج لتعويض مبالغ حق الأداء، متسائلا: "هي أرقام زهيدة جدًا، هل إحنا غير العالم كله؟ العالم كله بيعمل كده".

وتابع أن حق الأداء العلني "قاعدة موجودة ومعمول بها في كل دول العالم، وأنا أحصل على حق الأداء العلني لكن ككاتب من خلال جمعية الكتاب لأول مرة هذا العام"، مشددا أن من المفترض تطبيقها في مصر.