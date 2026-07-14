مباحثات سعودية إيطالية حول حرية الملاحة ومساعي حل الدولتين

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله هاتفيًا مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني أهمية أمن وحرية الملاحة، وكذلك المساعي الدولية الرامية لتنفيذ حل الدولتين، التي تتمحور حول إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" ان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، أجرى اتصالًا هاتفيًا، بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني ، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها".

كما ناقش الجانبان السعودي والإيطالي "مستجدات الأوضاع الإقليمية وأهمية أمن وحرية الملاحة، وكذلك المساعي الدولية الرامية لتنفيذ حل الدولتين والتوصل إلى تحقيق سلام عادل ومستدام."

وتشهد العلاقات السعودية الإيطالية شراكة إستراتيجية قوية تتضمن مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بمليارات الدولارات، وتتركز في مجالات الاستثمار، والطاقة، والدفاع.