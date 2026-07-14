كشف الفنانان محمد عادل إمام، وهشام محمد شيكو، عن استعداداهما لتقديم جزء ثان من فيلمهما "صقر وكاناريا"، وذلك عقب النجاح الذي حققه العمل في موسم الصيف الجاري.

وقال "شيكو" خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، إن فكرة الاستمرار كـ "دويتو" فني تظل قائمة و "مفتوحة" طالما وُجد النص الجيد الذي يجمعهما، معربا عن استمتاعه بالعمل مع الفنان محمد إمام.

وأشار إلى أن هناك "كيمياء خاصة" جمعته بمحمد إمام، لافتا إلى أن فريق العمل والمسئولين عن المونتاج ذُهلوا من التناغم الفني بينهما منذ الأسبوع الأول للتصوير.

ومن جانبه، أكد الفنان محمد إمام، أن الثقة المتبادلة بلغت ذروتها أثناء مرحلة التحضير، لافتا إلى منح شيكو الصلاحية الكاملة لمراجعة وضبط سيناريو العمل مع المؤلف أيمن وتار، تعبيرا عن إعجابه الكبير بطريقة تفكيره.

وأضاف "إمام" أن التحدي الأكبر الذي يواجههما في المستقبل يتمثل في كيفية تقديم عمل يتفوق على "صقر وكاناريا" خاصة أن الفيلم حقق إيرادات لم يشهدها موسم الصيف من قبل، مضيفا: "بنفكر في عمل جزء ثان".

وعبر عن رؤيته الفنية للنجاح، قائلا: "النجاح قد يأتي بالصدفة، ولكن الحفاظ عليه هو الأمر الصعب جدًا"، لافتا إلى أن الاستمرارية "صعبة" وتتطلب جهدا شاقا واحتراما للأجيال التي سبقتهم.