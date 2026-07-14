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أكد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة أن منتخب مصر تعرض للظلم خلال الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 2-3 ضمن منافسات دور ال16 في بطولة كأس العالم التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

قال أبو ريدة عبر قناة أون سبورت مساء الإثنين "هذه كرة القدم، الڤار كان سبب توجيه الحكم للظلم الذي رأيناه"

أضاف "الفار خلق للعدالة، ولكنه لم يوفر العدالة لنا، ولم يحمي لاعبينا بالشكل المناسب".

وبشأن شعوره من تغير النتيجة في الدقائق الأخيرة بعد تقدم مصر بهدفين، قال "لا أتفاعل مع الأهداف، بل أكون متماسكا، وهذا يضغط أعصابي أكثر".

تابع "الكرة تتغير الظروف فجأة إذا تغيرت أمور الفريق، وكان لنا أمل في ركلة جزاء بعد التعادل، وكادت النتيجة تتغير، ما حدث ترك غصة في القلب".

وبشأن التقدم بشكوى ضد الحكم الفرنسي فرانسوا ليتيكسيه، أوضح رئيس اتحاد الكرة "نصدر بيانا أولا للتأكيد على التعرض للظلم"

واصل هاني أبو ريدة "أعرف اللوائح بالطبع، فالشكوى لن تغير ما حدث في الملعب، ولن ينظر في أي شكوى".

وختم تصريحاته"لا أعتبرها شكوى بل استنكار لتعرض الفريق للظلم، وتوجيه رسالة بأنه لابد من موقف تجاه الحكم".