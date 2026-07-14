قال الإعلامي جمال الشاعر، إن نسيج المجتمع المصري كان يتسم بـ "الانسجام الشديد والتقارب الطبقي"، مستشهدا بنشأته في مدينة "دكرنس" بمحافظة الدقهلية في الستينيات والسبعينيات، والتي سادها الود والكرم خلال تلك الحقبة.

وانتقد خلال مقابلة تلفزيونية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، عبر فضائية "الشمس"، دور بعض الإعلاميين في "تزييف الواقع" عبر حصر مشاهداتهم في فئات وأحياء معينة تتسم بالثراء.

وقال: "فيه ناس في الإعلاميين بيزيفوا الواقع، يطلع يقولك: الناس معاها فلوس كتير جدًا.. السوبر ماركت بيعبوا عربيات.. مش معقول! هذا الاجتزاء هو خلل في المنهجية والتفكير عند الإعلاميين، آخد مشهد وأقول إن: الناس بتشتري بـ 50 مليون وبـ 10 ملايين وفيلات!"، حسب قوله.

ورأى أن هناك "آفة في الإعلام" تتمثل في "غياب المرجعية الإحصائية والرقمية".

وعلق على ظاهرة التقسيم المجتمعي المثارة مؤخرًا من جانب البعض، وظهور تسميات "إيجيبت ومصر"، قائلا: "أنا سأكون كريما جدا وخياليا وشاعرا؛ بتوع إيجيبت 10% حد أقصى.. والـ 90% مصر طبعا، أنا طول عمري من الطبقة الوسطى المتشبثين، مش عايز يقع تحت".

وأوضح أن الـ 90% من المجتمع ينقسمون لدرجات تشمل الطبقة الوسطى العليا، والوسطى، والدنيا، متابعا: "لا زال عندنا طبقة وسطى، ولكن ثمة معجزة تحدث في هذا الشعب ، لماذا انتشرت جدًا أغنية يا مصر بتعمليها إزاي، لأن في حاجة متمشيش بالمنطق والعقل، أن يكون دخلي 20 و30 ألفا، وهدخل أولادي جامعة!.. ولكن عندنا بركة وتيسير وطبطبة ورحمة إلهية، وأن المجتمع المصري مجتمع تكافلي ".

وشدد أن الحكومات المصرية "محظوظة" لامتلاكها هذا المجتمع الذي يتحمل أعباء بمليارات الجنيهات في مجالات كثيرة، قائلا: "الحكومات المصرية محظوظة دونا عن حكومات العالم، لأن هذا المجتمع التكافلي التراحمي شايل مليارات، سواء مستشفيات أو تعليم وإسكان أو زواج".