أوكرانيا: مقتل 5 من طاقم سفينة شحن أجنبية في غارة روسية قرب أوديسا

أعلن مسؤولون في أوكرانيا يوم الإثنين عن مقتل خمسة على الأقل من أفراد طاقم سفينة شحن أجنبية وإصابة 12 آخرين، جراء غارة جوية روسية استهدفت السفينة بالقرب من ميناء أوديسا الأوكراني.

وقال الحاكم العسكري لمنطقة أوديسا، أوليه كيبر، عبر منصة تلجرام إن السفينة كانت ترفع علم توجو. وأوضح أن سفينة الشحن تعرضت للقصف أثناء تفريغ حمولة من الأسمدة في أحد موانئ البحر الأسود القريبة من أوديسا.

وأشار كيبر إلى أن الهجوم الذي تم تنفيذه ليلا أسفر عن تدمير وإلحاق أضرار بأكثر من اثنتي عشرة حافلة من أسطول النقل، بالإضافة إلى تضرر مبان سكنية ومصحة علاجية، فضلا عن إصابة خمسة أشخاص على الأقل.

ويبدو أن الهجوم الذي تشنه موسكو على حركة الملاحة في أوديسا يأتي رداً على موجة من الضربات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة، والتي استهدفت ناقلات نفط روسية في بحر أزوف.

وخلال الليل، تعرضت 15 سفينة إضافية لضربات، بحسب ما كتبه قائد قوات الطائرات المسيّرة الأوكرانية، روبرت بروفدي، على تطبيق "تيلجرام".

وأوضح أن السفن المستهدفة شملت سبع ناقلات وخمس سفن شحن وعبارة وقاطرتين بحريتين، فيما لم يصدر أي تعليق من الجانب الروسي بشأن هذه المزاعم.

وقال بروفدي إن 105 سفن روسية تعرضت لأضرار خلال الأيام الثمانية الماضية.

ولا يمكن التحقق بشكل مستقل من صحة هذا الرقم. إلا أن عشرات الضربات رُصدت خلال الأيام الأخيرة، ما أدى إلى تعطيل قدرة سفن في بحر آزوف على المناورة.