محمد عادل إمام: أنا الشعب هو اللي صرف عليَ ودخلني مدرسة وجامعة كويسة

علق الفنان محمد عادل إمام، على الجدل المُثار مؤخرًا حول "الأعلى أجرا"، مازحا: "أنا أعلى أجر في مصر والوطن العربي، ده معروف يعني، بس أنا مبحبش أقول".

وشدد خلال برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن الأجور الأعلى تُقاس بحجم الإيرادات ونسب مشاهدات العمل، منوها أن الحسابات تعتمد على ما يقدمه الفنان من عائد.

وأشار إلى أن هناك قامات فنية كبرى في مصر مثل النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، مؤكدا أن أي فيلم يحقق إيرادات 200 مليون جنيه، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك نجوما في التليفزيون يحققون مشاهدات عالية مرتفعة للغاية مثل الفنان محمد رمضان وأحمد العوضي.

ورد على تساؤل الإعلامي عمرو أديب، أن الآخرين "يحصلون على أجر أعلى منه"، قائلا: "أنا قلت مفيش حد بياخد أعلى مني إلا عادل إمام.. وحتى الآن لو قرر يعمل فيلم بكرا، أعلى أجر فينا مش هيوصل لنصفه".

ولفت إلى أن والده لم يكن يخرج للإعلام ليقول "أنا الأعلى أجرا"، رغم أنه كان يتقاضى ذلك بالفعل، قائلا: "أنا مفتكرش أن أبويا طلع وقال أنا أعلى أجر، وهو كان بياخد أعلى أجر، أنا أبويا هو اللي صرف عليَ، بس كانت من فلوس التذاكر اللي الناس بتدفعها، أنا دائما أقول أنا الشعب هو اللي صرف عليَ ودخلني مدرسة وجامعة كويسة".