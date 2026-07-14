ستارمر يدعو إلى ضمان حرية الملاحة دون قيود في مضيق هرمز

دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى ضمان حرية الملاحة دون قيود في مضيق هرمز، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم بنسبة 20% على السفن مقابل المرور الآمن عبر هذا الممر المائي الحيوي.

كما دعا ستارمر إلى وقف القتال والعودة إلى طاولة المفاوضات، في وقت شنت فيه الولايات المتحدة لليلة الثالثة على التوالي ضربات ضد إيران على خلفية النزاع بشأن هذا الممر البحري الاستراتيجي، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وجاءت تصريحات ستارمر بعد أن اعتبر الرئيس الأمريكي أن فرض رسوم على السفن التجارية لاستخدام الممر الملاحي في الخليج هو "مسألة عدالة" لتغطية تكلفة توفير الحماية الأمنية.

وأثار القرار موجة انتقادات في بريطانيا، إذ وصفه حزب الديمقراطيين الأحرار بأنه "سطو تدعمه الدولة"، و"ابتزاز اقتصادي"، و"انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وسبق أن أعرب مسؤولون كبار في البيت الأبيض مرارا عن رفضهم فرض إيران أي رسوم على الملاحة في المضيق.

وكان هذا الممر البحري الحيوي مفتوحا أمام الملاحة قبل اندلاع الصراع الذي بدأته الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط.

كما أعلن ترامب استئناف الحصار على الموانئ الإيرانية، بعدرفع الحصار الشهر الماضي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، الذي أعلن انتهاءه عقب تجدد الأعمال القتالية.