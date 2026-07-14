أمريكا تمنع مواطنيها في الكونغو من العودة المباشرة للوطن بسبب تفشي إيبولا

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أنها ستمنع المواطنين الأمريكيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية من السفر إلى الولايات المتحدة على متن رحلات ‌جوية تجارية.

وأوضح مسئول بالبيت الأبيض أن هذا الأمر سيضع المواطنين الأمريكيين الموجودين في الكونغو أو أولئك الذين غادروها في الآونة الأخيرة على قائمة "ممنوع صعود الطائرة" حتى يقضوا 21 يوما على الأقل في دولة ثالثة، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وتأتي هذه القيود الجديدة في ظل اتساع تفشي ⁠فيروس إيبولا إلى عدد من الأقاليم داخل الكونغو.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت في وقت متأخر من يوم الأحد أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جميع أنحاء البلاد ارتفع إلى 1926 حالة منها 702 حالة وفاة.

وينتشر هذا المرض الفيروسي، الذي كثيرا ما يكون قاتلا، عن طريق اللمس المباشر لسوائل جسم شخص أو حيوان مصاب، ويسبب أعراضا قد تشمل ارتفاعا شديدا في درجة الحرارة والقيء والنزيف ‌الداخلي ⁠والخارجي.

ووفقا للمسئول الأمريكي فقد كان من المقرر أن يستقل حوالي 24 أمريكيا رحلات جوية متجهة إلى الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء بعد أن سافروا إلى الكونغو.

وأضاف المسئول أن وزارة الخارجية ستقدم الدعم لهم ولغيرهم من المتضررين ⁠خلال فترة الانتظار.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الجمعة إن مواطنا أمريكيا يعمل لدى منظمة إنسانية في الكونغو ثبتت إصابته بسلالة بونديبوجيو من فيروس ⁠إيبولا؛ وأفاد مسئولون بأن أمريكيا أصيب بالعدوى في الكونغو تم إدخاله إلى مستشفى جامعة فرانكفورت في ألمانيا في وقت مبكر من أمس ⁠الاثنين.

وذكرت المراكز في مايو أن أمريكيا آخر، حددت منظمة سيرج كريستيان هويته على أنه الطبيب بيتر ستافورد أصيب بفيروس إيبولا ونُقل إلى ألمانيا لتلقي العلاج.