مصطفى كامل: الفيديو المتداول عن الشرقية مجتزأ من جلسة تحقيق عام 2022

- نقيب المهن الموسيقية: اتخذت إجراءات قانونية ضد ناشري الفيديو

أصدر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بيانا رسميا ردا على الفيديو المتداول والمنسوب إليه بشأن محافظة الشرقية، مؤكدا أن المقطع يعود إلى عام 2022، وتم تصويره خلسة خلال جلسة تحقيق نقابية، قبل أن يُجتزأ من سياقه ويُحرف، بما أدى إلى فهم خاطئ لمضمونه.

وأوضح مصطفى كامل أن الحديث المتداول كان يتعلق بالشأن النقابي فقط، ولا يتضمن أي إساءة إلى محافظة الشرقية أو أبنائها، مشددا على أن ما أُثير خلال الساعات الماضية لا يعكس حقيقة موقفه، وأنه يكن كل التقدير والاحترام لأبناء المحافظة.

وأضاف أن الشرقية "أرض مصرية عريقة أنجبت، وما زالت تنجب، قامات وطنية خالدة تركت بصمات مضيئة في تاريخ الوطن"، مؤكدا أن أي فهم يوحي بإساءته إلى أبنائها "عارٍ تماما من الصحة".

وأشار نقيب المهن الموسيقية إلى أنه إذا تسبب المقطع المتداول في شعور أي من أبناء الشرقية بالضيق، فإنه يعتذر عن هذا الفهم الخاطئ، مؤكدا أن ذلك لم يكن مقصده على الإطلاق، وأن الجزء المنشور جرى اقتطاعه وتحريفه بعيدا عن سياقه الحقيقي.

وأكد مصطفى كامل أنه اتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد الصفحات التي نشرت الفيديو المحرف، داعيا الجميع إلى تحري الدقة قبل إصدار الأحكام، لأن اجتزاء الكلمات من سياقها لا يخدم الحقيقة، وإنما يثير الجدل ويسهم في زرع الفتنة.

واختتم بيانه بتجديد احترامه وتقديره لأبناء محافظة الشرقية، ولجميع أبناء الشعب المصري، مؤكدا اعتزازه بعلاقته بأهالي المحافظة، ومتمنيا دوام المحبة والاحترام بين الجميع.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا، خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو للفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، وهو يوجه انتقادات وعبارات بسبب الانتخابات بالنقابة، اعتبرها متابعون مسيئة إلى نقيب الموسيقيين بمحافظة الشرقية، خالد بيومي، وإلى أبناء المحافظة.