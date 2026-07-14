إيران: عرض مشروع قانون بشأن رسوم ممر هرمز على جلسة البرلمان المسائية

أعلن إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني اليوم الثلاثاء ، عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه تم تقديم مشروع القانون المعنون بـ "العمل الاستراتيجي لأمن واستدامة التقدم في مضيق هرمز والخليج العربي" رسميًا إلى البرلمان ليلة الاثنين، حسما أفادت وكالة بلومبرج للانباء.

وقالت بلومبرج اليوم الثلاثاء، إن مشروع القانون يستهد ف وضع إطار تشريعي لتنظيم عبور السفن في مضيق هرمز، ومن بين ذلك فرض رسوم عليها، حسبما ما ورد في تقرير سابق عن موافقة اللجنة البرلمانية على المشروع.

وقال عزيزي في منشوره على إكس : "هذه هي الخطوة الأولى، والإجراءات اللاحقة في الطريق"، مضيفًا: "سنظل ثابتين في الدفاع عن خطوطنا الحمراء، لا سيما فيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز".

كما أشار عزيزي إلى أن هذه الخطوة تزامنت مع إسقاط طائرات مسيرة أمريكية خلال الليلة الماضية.