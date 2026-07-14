القناة 12 العبرية: واشنطن تتراجع عن سحب طائراتها العسكرية من مطار بن جوريون

أفادت القناة 12 العبرية، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت عن سحب طائراتها العسكرية من مطار بن جوريون، بعد تصاعد التوتر مع إيران.

وقالت القناة إن واشنطن علقّت إجلاء طائرات التزود بالوقود من مطار بن جوريون، وسط مخاوف إسرائيلية من إلغاء 50 ألف تذكرة طيران.

وظل أسطول من حوالي 75 طائرة أمريكية للتزود بالوقود والشحن، موجودًا في مطار بن جوريون لأشهر طويلة، كجزء من الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة قبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، والتي اندلعت في 28 فبراير.

وبحسب الإعلام العبري، تسبب هذا التواجد في نقص مواقف السيارات في المطار، مما أدى إلى شل عمليات الطيران التجاري الإسرائيلي.

وذكرت هيئة البث، أن الولايات المتحدة، أبقت هذه الطائرات في إسرائيل؛ استعدادًا لأية حالة طوارئ أو اندلاع حرب أخرى مع إيران.

وبحسب صحيفة «هآرتس» العبرية، قدرت سلطات المطار خسائر الإيرادات بنحو 568.1 مليون شيكل (190 مليون دولار).

وحذرت من أن هذه الخسائر قد تصل إلى ملياري شيكل (548 مليون دولار)، إذا لم تغادر الطائرات الأمريكية بحلول نهاية العام.