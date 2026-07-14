إيران تطالب الأردن بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في المملكة

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طالبت إيران الأردن، اليوم الثلاثاء، بإنهاء التعاون مع الولايات المتحدة، وقالت إن من شأن هذه الخطوة أن تساعد في استعادة الأمن الإقليمي.

وقال الحرس الثوري في بيان موجه للشعب الأردني إنه لا يكن " أي عداء تجاه الأردن".

وأضاف" أنتم تعلمون جيدا أننا لا نكن أي عداء تجاه بلادكم، ولكننا نكن لشعبكم النبيل كل تقدير".

وأوضح أن المطلب الشعبي الجاد لإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في المنشآت بالأردن" سيمثل عونا كبيرا... لاستعادة الأمن في المنطقة".

وأوضح الحرس الثوري أيضا أنه شن هجمات بالصواريخ الباليستية في وقت مبكر صباح اليوم على قاعدة جوية في الأردن، يستخدمها الجيش الأمريكي لشن هجمات على إيران.