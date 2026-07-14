جيش الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا ويحتجز آخرين في اقتحامات بالضفة

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، 20 فلسطينيا، واحتجز عشرات آخرين، خلال عمليات دهم واقتحام في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع اعتداء نفذه مستوطنون في محافظة سلفيت شمالا.

وشمالي الضفة، قالت مصادر محلية للأناضول إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 10 فلسطينيين من قريتي دير أبو ضعيف والمغير شرقي مدينة جنين، بعد اقتحام القريتين ومداهمة منازل.

وفي قلقيلية (شمال)، اعتقلت القوات الإسرائيلية 9 فلسطينيين بينهم 5 من المدينة و4 من قرية جيت شرقي المحافظة، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

أما في نابلس، ضمن المحافظات الشمالية أيضا، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا من حي التعاون في المدينة، بعد مداهمة بناية سكنية، فيما اقتحم مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية وحي المعاجين دون تسجيل اعتقالات، وفقا لـ"وفا".

وفي سياق متصل، قالت "وفا" إن نحو 100 مستوطن اقتحموا بلدة كفل حارس شمال غربي محافظة سلفيت (شمال)، واعتدوا على ممتلكات الفلسطينيين، وخربوا مركبات، كما حاولوا الاعتداء على المنازل.

وأشارت إلى أن ذلك جاء بالتزامن مع اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة سلفيت، حيث داهم منازل وأجرى تحقيقات ميدانية مع فلسطينيين، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وفي جنوبي الضفة، احتجزت قوات إسرائيلية عشرات الفلسطينيين، بينهم مسنون، وأخضعهم لتحقيقات ميدانية بعد مداهمة منازلهم خلال اقتحام أحياء الجعبري وقيزون وشعابة ومفرق الزرزور وشغالة وواد أبو عياش في مدينة الخليل، وفق المصادر المحلية.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، يصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن استشهاد 1179 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفا واعتقال قرابة 24 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

ويقول الفلسطينيون إن هذه الاعتداءات تشمل أيضا تخريب وهدم منازل ومنشآت، وتجريف أراض زراعية، ومنع المزارعين من الوصول إليها، وتهجير فلسطينيين، والتوسع الاستيطاني في أراضيهم.