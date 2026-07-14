 ضبط شخصين لسرقتهما معدات من عيادة أسنان بمصر الجديدة - بوابة الشروق
الثلاثاء 14 يوليه 2026 12:43 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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ضبط شخصين لسرقتهما معدات من عيادة أسنان بمصر الجديدة


نشر في: الثلاثاء 14 يوليه 2026 - 12:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يوليه 2026 - 12:35 م

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى طبيبة أسنان من تعرض عيادتها للسرقة على يد شخصين بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 24 يونيو الماضى، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من طبيبة أسنان، مقيمة بدائرة القسم، أفادت فيه باكتشافها سرقة جهازي كومبروسر ضغط هواء من داخل عيادتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وتبين أنهما رجل وسيدة يقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة، كما أقرا بارتكابهما 3 وقائع سرقة أخرى بالطريقة نفسها.

وبإرشادهما، ضُبطت جميع المسروقات المستولى عليها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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