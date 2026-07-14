ضبط شخصين لسرقتهما معدات من عيادة أسنان بمصر الجديدة

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كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى طبيبة أسنان من تعرض عيادتها للسرقة على يد شخصين بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 24 يونيو الماضى، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من طبيبة أسنان، مقيمة بدائرة القسم، أفادت فيه باكتشافها سرقة جهازي كومبروسر ضغط هواء من داخل عيادتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وتبين أنهما رجل وسيدة يقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة، كما أقرا بارتكابهما 3 وقائع سرقة أخرى بالطريقة نفسها.

وبإرشادهما، ضُبطت جميع المسروقات المستولى عليها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.