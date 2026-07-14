 إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بالغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بالغربية

علاء شبل
نشر في: الثلاثاء 14 يوليه 2026 - 12:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يوليه 2026 - 12:38 م

أصيب 8 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات؛ جراء حادث تصادم وقع بين ميكروباص وسيارة ربع نقل على طريق الشين بمركز قطور في محافظة الغربية.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية قد تلقت إخطارا من النجدة بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة ربع نقل على طريق "الشين - قطور"، ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين تصادم ميكروباص مع سيارة نقل نتيجة السرعة واختلال عجلة القيادة، وتم نقل المصابين، وعددهم 8 أشخاص، إلى مستشفى قطور المركزي لإسعافهم.

وتم رفع آثار الحادث من الطريق لتيسير الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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