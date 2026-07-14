أفادت وكالة «فارس» الإيرانية شبه الرسمية، بسماع دوي انفجارات عديدة، اليوم الثلاثاء، غرب مدينة بندر عباس، وبوشهر، وجغادك.

وأشارت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إلى أن الموقع الدقيق للانفجارات لايزال مجهولًا. فيما لم يصدر أي بيان رسمي بهذا الشأن حتى الآن.

من جهتها، نقلت «إيران إنترناشيونال»، عن شاهد عيان قوله إن مدينة بوشهر، تعرضت ظهر يوم الثلاثاء، لسلسلة من الهجمات.

وذكر أن من بين الأهداف: القاعدة البحرية للجيش، وقيادة حرس الحدود التابعة لقوى الأمن الداخلي، والقاعدة البحرية التابعة للحرس الثوري.

ونقلت عن شاهد عيان آخر، قوله إن مبنى الحرس الثوري في خورموج بمحافظة بوشهر اُستهدف: بين الساعة 12:50 و12:58 (بالتوقيت المحلي).

ونوه أن «أصوات الانفجارات كانت قوية إلى درجة أن المنازل كانت تهتز».

وأتمت القوات الأمريكية أحدث موجة من الضربات على إيران، التي بدأها القيادة المركزية الأمريكية في وقت سابق من اليوم بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب.

كانت الضربات الأمريكية التي استمرت خمس ساعات هي الليلة الثالثة على التوالي، من الهجمات ضد إيران، في الوقت الذي أعاد فيه ترامب فرض سيطرة على حركة الشحن الإيراني واقترح فرض رسوم 20 بالمئة لحراسة مضيق هرمز.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع غارات على عدد من المدن، وقالت إن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح وإن عمليات ⁠الإنقاذ جارية.

من جهته، قال ترامب، أمس الاثنين، لبرنامج «هيو هيويت شو» إن إيران ستتعرض لضربات «قوية جدا الليلة، وسنضربها بقوة غدا. ولا يوجد أي شيء يمكنهم فعله حيال ذلك».

وتأتي أحدث الأعمال القتالية بعد أن أعلنت إيران مطلع الأسبوع، أنها ستغلق مضيق هرمز، مما زاد من الشكوك بشأن التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف الحرب ودفع أسعار النفط إلى الارتفاع.