متحدث الجيش الإيراني: لن نتنازل قيد أنملة عن حقوقنا في مضيق هرمز

قال المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي‌نيا، إن «القوات المسلحة لن تتهاون قيد أنملة بشأن مضيق هرمز»، مشددا على أن السبيل الوحيد لإعادة فتح المضيق يتمثل في احترام حقوق الشعب الإيراني، والتزام الولايات المتحدة ببنود مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب.

وأضاف خلال مشاركته في تجمع شعبي بساحة «ابن سينا» في العاصمة طهران، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وافقت - بموجب مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب - على الترتيبات الإيرانية المتعلقة بمضيق هرمز، لكنها سعت بمراوغة إلى إيجاد مسار بديل.

وأشار إلى أن «القوات المسلحة الإيرانية وقفت بحزم في مواجهة إخلال واشنطن بالتزاماتها، وأعلنت أن أي إجراء في مضيق هرمز خارج إطار الترتيبات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم سيواجه ردًا حاسمًا من إيران».

وشدد المتحدث باسم الجيش على أن احترام حقوق الشعب الإيراني هو السبيل الوحيد لإعادة فتح مضيق هرمز، مضيفًا: «ليتعلم الرئيس الأمريكي الفاسد احترام القانون الدولي وحقوق الشعوب».

ونوه أن «مضيق هرمز لن يعاد فتحه أبدًا عبر الحروب أو الأعمال العدائية أو الاعتداءات الأمريكية»، مضيفًا: «ليطمئن الشعب الإيراني بأن القوات المسلحة، وخاصة الجيش الإيراني، ستقف حتى آخر نفس، ولن تتنازل قيد أنملة عن حقوق الشعب في مضيق هرمز».