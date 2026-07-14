 متحدث الجيش الإيراني: مضيق هرمز لن يفتح إلا عبر احترام حقوق شعبنا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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متحدث الجيش الإيراني: مضيق هرمز لن يفتح إلا عبر احترام حقوق شعبنا

أنقرة - الأناضول
نشر في: الثلاثاء 14 يوليه 2026 - 12:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يوليه 2026 - 12:37 م

قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينيا، إن مضيق هرمز "لن يفتح أبدا عبر الهجمات الأمريكية بل عبر احترام حقوق الشعب الإيراني".

جاء ذلك في تصريحات صحفية للمتحدث نقلها التلفزيون الإيراني، الثلاثاء.
وقال أكرمينيا: "لن يُفتح مضيق هرمز أبدا عبر الهجمات الأمريكية، أو الحرب، أو الشر. والطريقة الوحيدة لفتحه هي احترام حقوق الشعب الإيراني".

وشدد على أن إيران مُلزمة بالثأر لمقتل المرشد السابق علي خامنئي، ولجميع من فقدوا أرواحهم في الحرب.

وتشهد منطقة مضيق هرمز توترات أمنية على خلفية الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير 2026.

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة هجمات على إيران بدعوى الرد على استهداف طهران سفنا تجارية في مضيق هرمز.

وفي يونيو 2026، وقعت واشنطن وطهران، مذكرة تفاهم شملت وقفا لإطلاق النار، عقب وساطة قطرية وباكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب، قبل أن يعلن ترامب، في 8 يوليو الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد.

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