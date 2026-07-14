إصابة إسبانيين اثنين بنطح الثيران في ختام مهرجان سان فيرمين الشهير

أسفر سباق الثيران الثامن والأخير في ختام مهرجان "سان فيرمين" الإسباني الشهير بمدينة بامبلونا، اليوم الثلاثاء، عن إصابة إسبانيين اثنين بنطح الثيران.

وأصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاما من مدينة بامبلونا جراء تعرضه لنطحة ثور في الفخذ عند أول منعطف من مسار السباق، عندما اندفع ثور نحو مجموعة صغيرة من العدائين المتدافعين، فدفع رجلين إلى أرضية الشارع الحجرية فيما قذف عداء ثالثا في الهواء بقرنيه.

كما أصيب رجل يبلغ من العمر 46 عاما من وسط إسبانيا جراء تعرضه لنطحة ثور في منطقة الصدر في الجزء الأخير من السباق، حيث يضيق المسار عند مدخل حلبة مصارعة الثيران التي سيُقتل فيها الثيران على يد مصارعي الثيران في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

ونقل الرجلان المصابان إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج، كما احتاج 8 عدائين آخرين، من بينهم رجل بريطاني يبلغ من العمر 86 عاما، إلى تلقي الرعاية الطبية بسبب إصابات طفيفة.

ويصادف مهرجان هذا العام مرور 100 عام على صدور رواية "الشمس تشرق أيضا" للكاتب الأمريكي إرنست همنجواي، والتي أسهمت في شهرة مهرجان سان فيرمين عالميا.