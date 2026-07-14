وكالة أممية تحقق في تقارير عن انقلاب قاربين يحملان لاجئين من الروهينجا

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، أنها تحقق في تقارير تفيد بانقلاب قاربين كانا يقلان أفرادا من أقلية الروهينجا المضطهدة في ميانمار، وذلك في خليج البنغال.

وذكرت المفوضية في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن القاربين كانا قد غادرا ولاية راخين غرب ميانمار في أواخر يونيو الماضي قبل أن يتعرضا للغرق.

وأعربت المفوضية عن "بالغ قلقنا إزاء الخسائر المحتملة في الأرواح، وتعمل على التحقق من مزيد من التفاصيل".

ورفضت المفوضية الكشف عن تفاصيل إضافية، ومن بينها عدد الضحايا من الروهينجا الذين يُعتقد أنهم كانوا على متن القاربين، أو الموقع التقريبي الذي غرق القاربان فيه.

ويعيش نحو 1.2 مليون من الروهينجا عديمي الجنسية، ومعظمهم من المسلمين، في ظروف بائسة داخل مخيمات مكتظة للاجئين في بنجلاديش، بعد أن فروا من موجات العنف التي شنتها قوات الأمن في ميانمار ضدهم.

ولا يجد اللاجئون سبيلًا آمنًا للعودة إلى ميانمار، حيث لا يزال الجيش، الذي قتل آلافًا من الروهينجا في عام 2017 فيما صنفتها الولايات المتحدة كإبادة جماعية، مسيطرًا على موطنهم.

كما يواجه الروهينجا الذين لا يزالون في ميانمار قيودًا شديدة، ويحتجز الكثير منهم في معسكرات اعتقال.