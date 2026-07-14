الصحة العالمية: عدد المصابين بفيروس إيبولا ضعف الحصيلة الرسمية على الأقل

قال رئيس قسم الطوارئ في ‌منظمة الصحة العالمية الدكتور شيكوي إيهيكويزو، اليوم الثلاثاء، إن العدد الحقيقي لحالات الإصابة بفيروس إيبولا في الكونجو ⁠يبلغ على الأقل ضعف العدد الرسمي، وربما أربعة أضعافه.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أضاف إيهيكويزو، ⁠للصحفيين في جنيف عقب زيارة إلى شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية: «نعتقد، استنادا إلى ⁠بعض الدعم والنماذج التي نستخدمها، أن حجم تفشي المرض ⁠يبلغ ما لا يقل عن ضعفين ⁠إلى أربعة أضعاف عدد الحالات التي نكتشفها».

وأعلنت جمهورية ‌الكونجو الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، أن ⁠عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ‌ارتفع ⁠إلى 1963 حالة، منها 719 ⁠وفاة، وذلك حتى ⁠12 يوليو.

من جهتها، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أنها ستمنع المواطنين الأمريكيين في جمهورية الكونجو الديمقراطية من السفر إلى الولايات المتحدة على متن رحلات ‌جوية تجارية.

وأوضح مسئول بالبيت الأبيض أن هذا الأمر سيضع المواطنين الأمريكيين الموجودين في الكونجو أو أولئك الذين غادروها في الآونة الأخيرة على قائمة «ممنوع صعود الطائرة» حتى يقضوا 21 يوما على الأقل في دولة ثالثة.

وينتشر هذا المرض الفيروسي، الذي كثيرا ما يكون قاتلا، عن طريق اللمس المباشر لسوائل جسم شخص أو حيوان مصاب، ويسبب أعراضا قد تشمل ارتفاعا شديدا في درجة الحرارة والقيء والنزيف ‌الداخلي ⁠والخارجي.

ووفقا للمسئول الأمريكي فقد كان من المقرر أن يستقل حوالي 24 أمريكيا رحلات جوية متجهة إلى الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، بعد أن سافروا إلى الكونجو. وأضاف المسئول أن وزارة الخارجية ستقدم الدعم لهم ولغيرهم من المتضررين ⁠خلال فترة الانتظار.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الجمعة، إن مواطنا أمريكيا يعمل لدى منظمة إنسانية في الكونجو ثبتت إصابته بسلالة بونديبوجيو من فيروس ⁠إيبولا.

وأفاد مسئولون بأن أمريكيا أصيب بالعدوى في الكونجو تم إدخاله إلى مستشفى جامعة فرانكفورت في ألمانيا في وقت مبكر من أمس ⁠الاثنين.

وذكرت المراكز في مايو، أن أمريكيا آخر، حددت منظمة سيرج كريستيان هويته على أنه الطبيب بيتر ستافورد، أصيب بفيروس إيبولا، ونُقل إلى ألمانيا لتلقي العلاج.