ارتفاع الوفيات في ألمانيا بنسبة 32% خلال موجة الحر نهاية يونيو الماضي

ارتفع عدد الوفيات في ألمانيا بشكل ملحوظ خلال موجة الحر في الأسبوع الأخير من يونيو الماضي.

ووفقا لبيانات أولية صادرة عن المكتب الاتحادي للإحصاء، ارتفعت الوفيات إلى مستوى يزيد بنحو الثلث (32%) عن متوسط الفترة نفسها خلال الأعوام الأربعة السابقة. وبلغ عدد الوفيات في ألمانيا خلال الأسبوع الممتد من 22 إلى 28 يونيو الماضي نحو 23 ألفا و900 حالة، أي بزيادة تقارب 7100 حالة مقارنة بما كان عليه قبل أسبوعين.

وجاء في بيان المكتب: "من المعروف أن العبء الصحي المرتبط بالحرارة يكون مرتفعا، وأن أعداد الوفيات ترتفع نتيجة لذلك، وهو تأثير جرى رصده مرارا خلال أشهر الصيف".

وكان معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض أفاد الأسبوع الماضي بأن موجة الحر التي بدأت في منتصف يونيو الماضي تسببت - وفقا لتقديرات - في وفاة نحو 5100 شخص.

ووفقا للمعهد، شهد الأسبوع الذي سجل أعلى درجات الحرارة بين 22 و28 يونيو وحده نحو 4310 حالات وفاة مرتبطة بالحرارة. وبذلك تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الحرارة حتى منتصف العام بالفعل وبفارق واضح إجمالي الأعداد المسجلة في أعوام سابقة كاملة، إذ بلغ متوسط الوفيات المرتبطة بالحرارة خلال الأعوام من 2023 إلى 2025 نحو 2900 حالة سنويا. وتختلف طريقة احتساب هذه الأرقام بين المكتب الاتحادي للإحصاء ومعهد روبرت كوخ.

وأوضح المكتب الاتحادي للإحصاء أن إجمالي عدد الوفيات خلال الربع الثاني من هذا العام بلغ نحو 243 ألفا و600 حالة، وأضاف: "تحركت أعداد الوفيات في معظم الأحيان ضمن متوسط الأعوام الأربعة السابقة أو دونها بشكل ملحوظ". وانخفضت أعداد الوفيات في أبريل بنسبة 5% وفي مايو بنسبة 2% مقارنة بمتوسط الأعوام من 2022 إلى 2025، بينما ارتفعت في يونيو بنحو 9% مقارنة بالقيم المرجعية.