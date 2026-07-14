نشرت وكالة «فارس» شبه الرسمية، اليوم الثلاثاء، صورة لرسالة من المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، إلى قادة دول الخليج، والتي طُبعت باللغة العربية على صاروخ من طراز «خيبر شكن».

وقال خامنئي، في الرسالة المنسوبة له: «أقول للجيران الجنوبيين لإيران: مازلنا ننتظر منكم ردًا مناسبًا كي نُظهر لكم أخوتنا وحسن نيتنا. ولن يتحقق ذلك إلا إذا أعرضتم عن المتكبرين والمستكبرين».

وظهر في الرسالة مجتبى خامنئي إلى جانب والده المرشد السابق الراحل علي خامنئي، ووقعت ببصمة للعلم الإيراني.

وفي وقت سابق، طالب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الأمم المتحدة بدعوة دول الخليج إلى التوقف عن تقديم أراضيها للولايات المتحدة لشن ضربات ضد الأراضي الإيرانية.

وفي منشور له على منصة التواصل «إكس»، وجه بقائي كلماته إلى دوجاريك، معلقا على بيان الأمم المتحدة بشأن استئناف الأعمال العسكرية بين واشنطن وطهران، فضلًا عن الهجمات على دول أخرى في الشرق الأوسط.

وقال بقائي إن الضربات الإيرانية على القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية في دول جنوب الخليج تمثل تطبيقا مشروعا لـ«حق الدفاع عن النفس».

وأضاف بقائي: «يجب عليكم (الأمم المتحدة) حث الدول المعنية بشكل عاجل على عدم منح الولايات المتحدة استخدام أراضيها كقواعد للانطلاق بالعدوان ضد إيران».