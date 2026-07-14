بهاء الغنام: موافقة البرلمان على مشروع قانون جهاز مستقبل مصر جسر ثقة بين النواب والحكومة والشعب

أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز تمثل محطة مهمة في مسيرة التنمية، وتعكس حجم الجهد الذي بُذل تحت قبة البرلمان للوصول إلى توافق حول مشروع القانون.

وقال الغنام، عقب الموافقة النهائية على مشروع القانون: "ولا تنسوا الفضل بينكم.. البرلمان وافق على قانون مستقبل مصر للتنمية المستدامة بعد جهد كبير بُذل تحت قبة البرلمان، وهذه الموافقة تمثل جسرًا من الثقة بين مجلس النواب والحكومة والشعب المصري، كما تؤكد رؤية رئيس الجمهورية في ترسيخ الديمقراطية".

وأضاف: "ألقيتم علينا بثقتكم مسؤولية كبيرة، أدعو الله أن تكلل بتحقيق التنمية المستدامة التي وعدنا بها، ونعاهد الله، ونعاهد رئيس الجمهورية، على بذل أقصى الجهد والعطاء لتحقيق أهداف هذا المشروع"

جاء ذلك عقب موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي.