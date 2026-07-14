مصدر أمني إيراني يهدد بـ رد مدمر حال استهداف ترامب لموقع جبل الفأس

صرح مصدر أمني رفيع المستوى في إيران بأن طهران سترد «بشكل مدمر» إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهديده الأخير بمهاجمة منشأة «كوه كلنك» في أصفهان.

وقال المصدر في تصريحات لشبكة «سي إن إن»، اليوم الثلاثاء: «إذا نفذ ترامب تهديداته، فسوف نرد ردًا مدمرًا، وسيدفع الثمن الجنود الأمريكيون وشركاؤه الإقليميون».

والاثنين، حذر ترامب في مقابلة على برنامج «ذا هيو هيويت شو» من أن جبل الفأس الإيراني، المعروف بالفارسية باسم «كوه كلنك»، مدرج على القائمة، وأن الولايات المتحدة «ستستهدفه على الأرجح» قريبًا.

من جهته، أضاف المصدر أن مزاعم الولايات المتحدة بأن أنشطة نووية تجري في جبل الفأس «كاذبة».

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، الذي أعلنت إيران إغلاقه خلال عطلة نهاية الأسبوع، شدد المصدر على أن إيران «لن تتراجع عن الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني».

ونوه المصدر أنه سواء مضى ترامب قدمًا في شن ضربات على جبل الفأس أم لا، فإن ذلك «لن يغير شيئًا في تنفيذ إيران لترتيباتها في مضيق هرمز».

ويقع مرفق جبل الفأس على بعد حوالي ميل واحد من نطنز، أحد المواقع النووية الثلاثة التي قصفها الجيش الأمريكي في يونيو 2025.

ومنذ ذلك الحين، لم تسمح إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلا بزيارة المواقع التي لا تشكل خطرًا على الانتشار النووي، مثل مفاعل طهران للأبحاث ومنشأة إيران النووية التجارية في بوشهر.

وكان من المتوقع أن يناقش المفاوضون من الولايات المتحدة وإيران مسألة دخول المفتشين خلال فترة الستين يومًا المحددة للمحادثات النووية بموجب اتفاقهما المبدئي. وفي مقابلة يوم الاثنين، قلل ترامب من شأن الاتفاق، واصفًا إياه بأنه «اختبار لا يعني الكثير».