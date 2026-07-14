المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الاحتلال ارتكب 3689 خرقا للتهدئة ويعرقل المساعدات والسفر

سجّل تقرير للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، لليوم الـ275 من اتفاق وقف إطلاق النار ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 3689 خرقًا للاتفاق، مما أدى إلى ارتقاء 1122 شهيدًا وإصابة 3599 آخرين، بالإضافة إلى اعتقال 142 مواطنًا خلال فترة الاتفاق، وسط استمرار الانتهاكات والسياسات الممنهجة ضد المواطنين.

وفيما يتعلق بملف المساعدات الإنسانية، فقد عرقل الاحتلال تدفق الإمدادات حيث لم يسمح بدخول سوى 58,664 شاحنة فقط إلى قطاع غزة من أصل 165,000 شاحنة كان يفترض دخولها حتى اليوم بنسبة التزام بلغت 35% فقط، بالتوازي مع تقييد حركة السفر عبر معبر رفح البري بسماحه لمغادرة 8,878 مسافرًا فقط من أصل 24,000 مسافر كان يفترض تمكينهم من السفر بنسبة التزام لم تتجاوز 36%.

وبحسب ما نشرته وكالة «صفا»، أدان التقرير بأشد العبارات، سياسة الاحتلال المنهجية في استهداف وإبادة الشعب الفلسطيني واستمرار عمليات القتل بلا توقف، محملًا إياه المسئولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

كما طالب الوسطاء والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود الاتفاق ووقف انتهاكاته المتواصلة.

ويواصل جيش الاحتلال شن غاراته على مختلف مناطق قطاع غزة، مستهدفًا الأحياء السكنية ومراكز الإيواء والمرافق المدنية، ما يؤدي إلى ارتقاء المزيد من الشهداء والجرحى وتفاقم الأوضاع الإنسانية.