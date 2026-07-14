اليابان: جميع ناقلات النفط تعبر مضيق هرمز

أفاد مصدر ياباني مطلع، اليوم الثلاثاء، بأن جميع ناقلات النفط الخام المرتبطة باليابان، والتي كانت عالقة في خضم التوترات في الشرق الأوسط، قد عبرت مضيق هرمز وغادرت الخليج العربي، بينما لا تزال أربع سفن أخرى مرتبطة باليابان عالقة في الخليج.

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، عن المصدر، قوله: "إن أحدث البيانات تُظهر أن ناقلات النفط، بما فيها تلك التي تُشغلها شركة "ميتسوي أو إس كيه لاينز"، قد غادرت المضيق اليوم الثلاثاء، حيث اتجه بعضها إلى اليابان.

جاء ذلك بعد أن قال وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة الياباني ياسوشي كانيكو: "نولي أقصى درجات الأهمية لاستعادة حرية الملاحة وأمانها عبر مضيق هرمز، ونُراقب عن كثب تحركات السفن ذات الصلة بقلق بالغ".

وقد أوضحت وزارة الدفاع اليابانية في وقت سابق أن السفن المرتبطة باليابان تشمل السفن التي ترفع العلم الياباني، بالإضافة إلى تلك التي ترفع أعلاما أجنبية والتي إما تحمل مواطنين يابانيين، أو تشغلها شركات شحن يابانية، أو تنقل شحنات يابانية مهمة للأنشطة الاقتصادية المستقرة للجمهور الياباني.