وزير الطاقة التركي: أنقرة وبغداد تبحثان زيادة تدفقات النفط عبر الخط الأنبوبي

قال وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار ، إن تركيا والعراق تتفاوضان بشأن شروط إبرام اتفاقية جديدة لتحل محل الاتفاقية الحالية التي تنتهي في 27 يوليو الجاري. حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وقالت بلومبرج إن بيرقدار أوضح أن الجانبين يبحثان حاليا، كحل مؤقت، التوقيع على اتفاقية لنقل النفط مدتها عام واحد عبر شركة خطوط أنابيب النفط والغاز الطبيعي المملوكة للدولة في تركيا "بوتاش".

وأضاف بيرقدار للصحفيين مساء الاثنين، أن الحكومة العراقية ترغب في زيادة سعة خط الأنابيب الممتد من شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي بأربعة أضعاف، ليصل إلى 750 ألف برميل يوميًا.

يشار إلى أن تركيا كانت قد أعربت سابقًا عن توقعاتها بإبرام اتفاقية خط أنابيب مع العراق في وقت قريب، كما أنها تسعى إلى زيادة تدفقات النفط عبر خط الأنابيب العراقي لتجديد الاتفاقية.