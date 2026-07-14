العراق يفتح تحقيقا في شبهة اختفاء 140 مليار دولار من الإيرادات العامة

أعلن عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، النائب محمد جاسم الخفاجي، اليوم الثلاثاء، عن صدور تحرك رسمي من جهاز الادعاء العام لفتح تحقيق قضائي بشأن شبهات اختفاء ومصير مبلغ 140 مليار دولار من إيرادات البلاد.

ووفقًا للوثائق الرسمية التي حصلت عليها وكالة «شفق نيوز»، فإن الحراك القضائي جاء بناءً على طلب رسمي وإخبار قدمه النائب الخفاجي في 27 يونيو الماضي، إلى رئيس جهاز الادعاء العام.

وطالب النائب بفتح تحقيق أصولي، استنادًا إلى تصريحات مسجلة على قرص مدمج CD، لوكيل وزارة المالية السابق مسعود حيدر، تتحدث عن عدم معرفة أوجه صرف مبلغ 140 مليار دولار من إيرادات العراق خلال ثلاث سنوات.

وأظهرت الوثائق الصادرة عن رئاسة الادعاء العام، وموقعة من نائب رئيس الادعاء العام ضاري جابر، توجيهًا رسميًا إلى محكمة تحقيق الكرخ الثانية، يقضي بإحالة كتاب النائب ومرفقاته لاتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة.

ويأتي ذلك وسط ضغوط مالية متصاعدة تواجهها الحكومة العراقية، في ظل تعثر إقرار موازنة عام 2026، والاستمرار بالعمل بآلية الصرف المؤقت.