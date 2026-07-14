نبيل فهمي يؤكد رفضه الكامل للاعتداءات الحوثية الإرهابية على السعودية

أعرب نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن رفضه الكامل، واستنكاره الشديد للاعتداءات الإرهابية الآثمة التي شنتها ميليشيا الحوثي باستخدام صواريخ باليستية واستهدفت المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هذا الاعتداء الإرهابي الجبان لا يمكن قبوله أو تبريره بأي شكل من الأشكال.

وعبر فهمي، عن تضامن الجامعة العربية الكامل مع السعودية، قيادةً وشعباً، في مواجهة كل ما يمس أمنها الوطني وسيادتها على أراضيها، مجدداً دعمه المطلق لكل التدابير التي تتخذها المملكة لحماية حدودها ومنشآتها الحيوية.

وأعلنت السعودية، أمس، التصدي لصواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي، نحو المنطقة الجنوبية للمملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اللواء تركي المالكي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): "الدفاعات الجوية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية".

وقال الحوثيون إنهم استهدفوا مطار أبها في السعودية، بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار.

وفي وقت سابق أمس، أعلنت الحكومة اليمنية، استهداف مدرج مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط، متهمة الحوثيين بأنهم أصروا "على أن ينتهك الطيران الإيراني أراضي اليمن".

لكن الطائرة تمكنت لاحقا من الهبوط في اليمن دون تحديد مكان هبوطها، بحسب ما أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين التي أشارت نقلا عن مسئول حوثي أن الطائرة كان على متنها عدد من المرضى والعالقين برفقة الوفد الذي شارك في تشييع جنازة المرشد الإيراني علي خامنئي.

وتقول الحكومة اليمنية إنها حاولت من دون جدوى إقناع الوفد الحوثي باستخدام طائرات تابعة لشركة الطيران اليمنية.