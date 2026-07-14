نتنياهو يتوعد إيران: لا تتوقعوا الصمت إذا هاجمتم إسرائيل

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، قادة إيران بـ"رد قوي" في حال تعرض إسرائيل لهجوم.

ويأتي تصريح نتنياهو في وقت تواصل فيه إسرائيل استعداداتها لاحتمال تعرضها لهجمات صاروخية إيرانية، في ظل عودة التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران.

وخلال مؤتمر النقب في مدينة ديمونا جنوبي إسرائيل، قال نتنياهو، في تصريحات أعاد نشرها عبر حسابه على منصة "إكس": "نحن على أهبة الاستعداد لأي سيناريو".

وأضاف: "أستطيع أن أقول لكم شيئا واحدا فقط، وأوجهه إلى قادة إيران: لا تتوقعوا الصمت إذا هاجمتمونا".

وتابع: "لا تظنوا أن ما سيحدث سيكون تكرارا لما حدث في السابق، لأنه لن يكون كذلك. لقد كان ردنا السابق قويا بما فيه الكفاية، أما هذه المرة فسيكون مختلفا وأكثر قوة بكثير".

ولم يصدر على الفور أي تعليق من السلطات الإيرانية على تصريحات نتنياهو.

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة هجمات على إيران، بدعوى الرد على استهداف طهران سفنا تجارية في مضيق هرمز.

في المقابل، ترد طهران بقصف ما تقول إنها منشآت عسكرية أمريكية في عدد من الدول العربية، فيما أعلنت بعض تلك الدول أن الهجمات الإيرانية أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وألحقت أضرارا بمنشآت مدنية.

ويأتي هذا التصعيد بعد تعثر مسار التهدئة الذي شهدته المنطقة في يونيو 2026، عندما وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم لوقف إطلاق النار برعاية قطرية وباكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

إلا أن هذا المسار تعثر في 8 يوليو الجاري، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء العمل بوقف إطلاق النار، ما أعاد المنطقة إلى دائرة المواجهة المباشرة.