حماس: إعلان كاتس إقامة 3 بؤر استيطانية شمال غزة يكشف مخططات التهجير والتطهير العرقي

قالت حركة حماس إن إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، عزمه إقامة ثلاث بؤر استيطانية في شمال قطاع غزة يكشف، مجددًا، "عقلية التهجير والتطهير العرقي" التي تحكم قادة الاحتلال.

وأضافت الحركة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة تؤكد مضي إسرائيل في مخططاتها لتهويد الأرض الفلسطينية، في تجاهل واستخفاف تامين بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وتابعت: "إن نوايا كاتس وحكومته الفاشية تضع الوسطاء الضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار، بمن فيهم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام مسؤولياتهم في التصدي لهذا التحدي الصهيوني القائم على فرض الوقائع على الأرض بالقوة والغطرسة، وهو ما يستدعي تحركًا فوريًا وجادًا لكبح جماح حكومة الاحتلال التوسعية."

وأضافت: "تصريح كاتس بشأن شعوره بالارتياح عند مشاهدة الدمار في غزة بفعل آلة الحرب الإسرائيلية يمثل دليلًا إضافيًا على وجود نية مسبقة لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الأمر الذي يستدعي تحركًا من المحكمة الجنائية الدولية وسائر المحاكم المختصة لإصدار مذكرة اعتقال بحقه وبحق بقية المسؤولين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب."

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قد أعلن، خلال جولة في شمال قطاع غزة، عزمه إقامة ثلاث بؤر استيطانية ذات طابع عسكري، وذلك بعد تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال فيها إنه لا يستبعد إقامة مستوطنات في القطاع.