أظهر تقرير صدر عن وزارة العمل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، انخفاض أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو الماضي على أساس شهري، بنسبة أكبر بكثير من المتوقع، بفضل التراجع الحاد في أسعار الطاقة.

وذكرت الوزارة، أن مؤشر أسعار المستهلك انخفض بنسبة 0.4% شهريا خلال يونيو الماضي، مقابل ارتفاعه بنسبة 0.5% خلال مايو السابق عليه، في حين كان المحللون يتوقعون انخفاض المؤشر بنسبة 0.1% فقط.

يمثل هذا التراجع أكبر انخفاض شهري في مؤشر أسعار المستهلك منذ أبريل 2020، حين انخفض بنسبة 0.8%.

وفي الوقت نفسه، أشار تقرير الوزارة، إلى تراجع معدل الارتفاع السنوي لأسعار المستهلك الشهر الماضي إلى 3.5% في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المعدل إلى 3.8% مقابل 4.2% خلال مايو.

ويعكس الانخفاض الشهري الأكبر من المتوقع في أسعار المستهلكين إلى حد كبير الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة، التي تراجعت بنسبة 5.7% في يونيو على أساس شهري مقابل ارتفاعها بنسبة 3.9% في مايو.

وأشار التقرير، إلى استقرار مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة خلال يونيو بعد ارتفاعه بنسبة 0.2% في مايو.

وكان الخبراء يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.2%.

وعلى أساس سنوي ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 2.6% خلال يونيو، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2.8% مقابل 2.9% خلال مايو.